أبرز شائعات 2023.. انقطاع الإنترنت عن العالم وانتقال صلاح من ليفربول

لم تمر 2023 دون أن تحصد حظها من الشائعات المثيرة للجدل بين وفاة فنانين وانتقال لاعبين إلى أندية أخرى أو حتى زيجات لم تحدث من الأساس، وبعض الشائعات الأخرى الخاصة بانقطاع الإنترنت عن العالم أو الكهرباء وغيرها.. فما حقيقة تلك الشائعات؟

شائعات انتقال صلاح من ليفربول

لعل الشائعة الأولى والأبرز كانت من نصيب محمد صلاح الذي ارتبط اسمه بعدد من الأندية سواء على مستوى أوروبا أو في الدوري السعودي، إذ قدم له اتحاد جدة عرضا كان سيجعله الأعلى أجرا في التاريخ على مستوى كرة القدم، لكنه فضَّل البقاء مع ليفربول لاستكمال مشوار الإنجازات وملامسة المجد مع الريدز.

انقطاع الإنترنت

انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر، كان ضمن الشائعات الأكثر انتشارا والتي أثارت ذعر الملايين، خاصة هؤلاء الذين يعتمدون في أعمالهم على الإنترنت بشكل أساسي، لكن وكالة ناسا كذَّبت جميع الشائعات وأكدت أنه لا توجد عاصفة شمسية تهدد الأرض وتقطع الإنترنت والكهرباء عن العالم في هذا اليوم المذكور سلفا، والمثير في الأمر أن الشائعة بدأت في الظهور مجددا خلال الأيام المنقضية.

شائعات وفاة

لا يمر عام إلا وصاحبه خبر وفاة فنان أو فنانة مشهورة، ما حدث مع الفنانة علا غانم التي انتشرت شائعة وفاتها بسرعة كبيرة وبشكل واسع، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية حادة استلزمت دخولها للمستشفى عدة أيام، قبل أن تنفي نقابة المهن التمثيلية ما تردد في ظل صمت من الفنانة الشهيرة التي خرجت بعدها بأيام لتؤكد أن ما تردد عار من الصحة.

موجة وبائية

ومع انتشار الأوبئة حول العالم وعودة كورونا بشكله الجديد كمتحور سريع الانتشار ضرب العديد من الدول المختلفة، ظهرت شائعة تفيد بأن مصر تواجه باقتراب موجة وبائية ضخمة وأن هناك بعض اللقاحات الخاصة من أجل تفادي تلك الاوبئة، الأمر الذي نفاه مجلس الوزراء بشكل قاطع بالتأكيد على أن مصر تعمل على قدم وساق لتفادي تلك الأزمات من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة الأماكن الحيوية مثل المطارات والموانئ وغيرها.