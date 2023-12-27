محافظ الوادي الجديد: فحص 135 تظلما للحصول على كارت خدمات ذوي الهمم

قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن لجنة بحث تظلمات المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة بدأت عملها بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان؛ لبحث 135 تظلمًا من ذوي الإعاقات المختلفة.

تخصيص لجنة للتقيم الطبي للحصول على كارت الخدمات لذوي الهمم

وأوضح، محافظ الوادي الجديد، أن اللجنة المُشكّلة تختص بالتقييم الطبي و الوظيفي للمتقدمين، على أن تنعقد أسبوعيًا لبحث أحقيتهم في الحصول على الكارت، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

أماكن التظلمات بمراكز المحافظة في الوادي الجديد

وأضاف، محافظ الوادي الجديد، إنه يجري تسجيل التظلمات بكافة مراكز المحافظة تخفيفًا عن المواطنين وذلك بالأماكن التالية :

- مركز الخارجة ( مكتب تأهيل الخارجة)

- مركز باريس ( الإدارة الاجتماعية)

- مركزي الداخلة وبلاط (مكتب تأهيل الداخلة)

- مركز الفرافرة (الإدارة الاجتماعية - الوحدات الاجتماعية).