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«متحدث الوزراء» يكشف سبب مد فترة تقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز لمدة عامين

كتب:

حسن سمير
09:53 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
المستشار محمد الحمصاني

المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد اليوم، اجتماعاً مع وزير البترول والثروة المعدنية، الذي شرح الموقف التنفيذي لمبادرة التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إذ أوضح كل مراحل التنفيذ والتقدم الحاصل في تنفيذ المبادرة، في ضوء التيسيرات والأنظمة التي مُنِحَت لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

أضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن من أهم التيسيرات مد فترة تقسيط التكلفة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، من عام إلى عامين، من أجل تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

توسيع مبادرة العمل بالغاز الطبيعي

أشار إلى أن رئيس الوزراء، وجه بتوسيع المبادرة، آخذا في الاعتبار العوائد الاقتصادية والبيئية للمبادرة من خلال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

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