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رقم شكاوى مجلس الوزراء.. للإبلاغ عن مخالفات التجار في أسعار السلع

كتب:

بسمة عبدالستار
09:32 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
منظومة الشكاوي- صورة أرشيفية

منظومة الشكاوي- صورة أرشيفية

حدد مجلس الوزراء أرقامًا للشكاوى ضد من يرفعون أسعار السكر وغيره من المواد الغذائية، وذلك لإحكام السيطرة على الأسواق والأسعار، فضلًا عن عمل حملات رقابية لضبط التجار المخالفين.

رقم شكاوى مجلس الوزراء

وتستعرض «الوطن» رقم شكاوى مجلس الوزراء 16528، للإبلاغ عن مخالفات التجار في أسعار السلع، حتى يتمكن المواطنون الإبلاغ عن أي بائع يتلاعب بالأسعار.

دور الحملات الرقابية

ومن دور الحملات الرقابية خلال وجودها في الأسواق، التأكد من توفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين، وعدم احتكار أي تاجر السلعة، والمبالغة في أسعارها أو حجبها عن المواطنين.

كما يتم أيضًا التفتيش على المخازن الخاصة بتخزين السلع، حتى يتثنى للأجهزة الأمنية معرفة إذا كان هناك تلاعب في المنتجات الغذائية من عدمه.

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