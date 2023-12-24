مسؤولو مجلس الوزراء والإسكان يتابعون موقف تنفيذ المشروعات بمدينة دمياط

استقبل المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، الدكتور نادر نبيل، عضو وحدة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة دمياط الجديدة، وفي مقدمتها مشروع جنة، وسكن مصر وشاطئ ذوي الهمم، يرافقهما مسؤولو الجهاز، والمشروعات.

الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية بمشروع جنه

وتفقد عضو وحدة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، ورئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مشروع الإسكان الفاخر جنة 28 عمارة بالمجاورة 34 بالحي السادس، الذي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية به، وجار الانتهاء من تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، حيث بلغت نسبة التنفيذ 58%، ومتوقع الانتهاء من الأعمال الأخيرة قريبًا بتكلفة إجمالية للمشروع 320 مليون جنيه.

كما تفقد مسئولو مجلس الوزراء والإسكان، موقع 59 عمارة إسكان جنة بالمجاورة 33، الذي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية به، وأعمال تنسيق الموقع، وتخطيط الطرق الداخلية بتكلفة إجمالية للمشروع 700 مليون جنيه.

كما شملت الزيارة تفقد مشروع الشاطئ الخاص لذوي الهمم «قادرون بلاج»، والذى تم تنفيذه على مساحة 11 ألف متر بمنطقة النرجس للشواطئ المميزة بالمدينة، والذى يُعد أول شاطئ متكامل ومتخصص تم تنفيذه لذوى الهمم وأسرهم بالمدينة، والذى يتم استقبالهم بالمجان طبقًا للحجز المسبق على الموقع الإلكتروني الخاص بالشاطئ، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بتوفير أوجه الدعم لأبطالنا من ذوى الهمم وأسرهم.

الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بمشروع سكن مصر

كما تم تفقد موقع 40 عمارة بمشروع سكن مصر جنوب الحى الرابع، والذي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية به، وجار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بتكلفة إجمالية للمشروع 325 مليون جنيه.

وفي نهاية الجولة، تم الإشادة بما تم تنفيذه من أعمال بالجودة وكفاءة التنفيذ، والجهد المبذول لإتمام المشروعات، وما تم تنفيذه من معدلات إنجاز لتلك المشروعات بالمدينة.