ضبط 36 ألف سيجارة مجهولة المصدر في حملة بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين بالإسكندرية، من ضبط 36 ألف سيجارة مجهولة المصدر في حملة على الأسواق.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والإتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»: إن الحملة التموينية نفذتها إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة، وإشراف أحمد علي، رئيس الرقابة، ووائل كمال، مفتش الإدارة، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وأشار إلى أنه جرى ضبط الآتي:- التحفظ على عدد 1800 علبة سجائر بدون فواتير ومجهولة المصدر بإجمالي 36 ألف سيجارة.جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وإحالة المحضر إلى وكيل النائب العام لاتخاذ القرار اللازم.

ضبط الأسواق

من جانبه، أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق وضبط المنتجات مجهولة المصدر، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وكذلك تحديد مصدر المنتجات المعروضة بالأسواق.