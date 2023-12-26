تشغيل عيادات مسائية بمستشفى الحامول المركزي بكفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ بدء تشغيل عيادات مسائية بمستشفى الحامول المركزي، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عيادات مسائية بمستشفى الحامول المركزي طوال أيام الأسبوع

وأكد «شقوير»، إنّ العيادات المسائية التي سيتم تشغيلها بمستشفى الحامول المركزي تضم التخصصات التالية: «الباطنة، والأطفال، والأسنان، والنساء والتوليد، والجراحة، والعلاج الطبيعي، والغيار»، وتفتح أبوابها من الساعة 2 إلي 9 مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك لخدمة المواطنين.

مستشفى الحامول المركزي

جدير بالذكر أنّ مستشفى الحامول المركزي يقع في شارع المسجد الكبير بقلب مدينة الحامول، وعلى بُعد خطوات من مجلس مدينة الحامول، ويجرى حالياً إحلال وتجديد المستشفى، وبتكلفة مالية قدرها نصف مليار جنيه، وتستغرق أعمال الإحلال والتجديد 18 شهراً.