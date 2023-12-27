جامعة الإسكندرية تقبل تبرعا لشراء جهاز فصل الصفائج الدموية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن موافقة مجلس الجامعة، على قبول التبرع المقدم من إحدى شركات البترول بمبلغ مليون و250 ألف جنيه لشراء جهاز فصل الصفائح الدموية لقسم أمراض الصدر بمعهد البحوث الطبية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للجهاز الإداري بالجامعة استمرارية تطبيق المواصفة الدولية للأيزو 9001/2015 داخل إدارات الجامعة المختلفة، بعد مراجعة فريق الشركة المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، والممنوحة للجامعة في العام الماضي 2022 وتستمر لمدة ثلاثة سنوات مع المتابعة السنوية للشهادة.

مراجعة المعامل والأجهزة وتقييمها

وفى إطار جهود الجامعة لتطوير المعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية والتعليمية بها، أوضح رئيس الجامعة أن اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض ستقوم بجولة فى جميع الكليات لمراجعة المعامل والأجهزة وتقييمها ورفع تقارير تمهيداً لإجراء أعمال الصيانة للأجهزه أو الإستبدال وشراء أجهزة جديدة.

استعراض مستجدات إنشاء الفرع الدولي للجامعة

كما استعرض رئيس الجامعة المستجدات فى إنشاء الفرع الدولى لجامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجامعات العالمية على أرض الجامعة ببرج العرب.