جدول امتحانات الصف الأول الثانوي التجاري 2024 بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم «التعليم الفني» بالإسكندرية جدول امتحانات الصف الأول الثانوي التجاري للفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الأربعاء 9 يناير 2024، وحتى الثلاثاء 23 يناير.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي التجاري بالإسكندرية

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن إدارة التعليم الفني بقيادة المهندسة أمل حسان، انتهت من وضع جداول مدارس التعليم الفني بمحافظة الإسكندرية، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوى التجاري 2024 بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسب ما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات.

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحا بالشكل التالي:

- الأربعاء 2023/1/3: التربية الدينية، التربية القومية

- الثلاثاء 2024/1/19: الرياضية العامة، اللغة العربية.

- الخميس 2023/1/11: سكرتارية أجنبية ET ، إدارة أعمال

- ‏الأحد 14 يناير: تسويق، اقتصاد

- ‏الثلاثاء 16 يناير: قانون تجاري، سكرتارية عربي

- ‏الخميس 18يناير: حاسب آلي ، محاسبة مالية

- ‏الأحد 21 يناير: لغة فرنسية ، جغرافيا

- ‏الثلاثاء 23 يناير: لغة إنجليزية