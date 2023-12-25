خريطة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. اعرف أماكن دور النشر

انتهى اتحاد الناشرين المصريين من إجراء القرعة العلنية الشاملة لتسكين الناشرين المصريين والعرب في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي أجريت بمقر اتحاد الناشرين المصريين بالدقي، وبحضور الناشرين وممثليهم القانونين.

اتحاد الناشرين المصريين

وأضاف سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك زيادة هذا العام لمشاركة الناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، نظرا لتغير خريطة المعرض فيما يخص شكل ومساحات الممرات.

عودة الممرات لحجمها الطبيعي

وأوضح «عبده»، أنه في السنوات الماضية وبسبب كورونا كانت الممرات نحو 5 أمتار من أجل التباعد الاجتماعي، وهذا العام عادت الممرات إلى حجمها الطبيعي مما يوفر مساحات للأجنحة وبالتالي درور النشر المشاركة.

وتابع: «وبعد القرعة فقد عرف كل من الناشرين أماكنهم في المعرض والمساحات المتاحة لكل منهم، كما تم استيعاب عدد كبير من الناشرين الجدد هذا العام في داخل جناح الاتحاد المخصص لهم من قبل الهيئة بالتعاون معنا».

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ومن المقرر أن ينطلق معرض القاهرة الدولي هذا العام في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتم التوافق على اختيار عالم المصريات سليم حسن شخصية الدورة، والكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.