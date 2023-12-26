أبرزها تشوش الرؤية.. 5 علامات تشير إلى ارتفاع سكر الدم

تشير إصابة الإنسان بمرض السكر إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم، ويعتبر الجلوكوز مصدرًا مهمًا لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة، وفقًا لما نشره موقع Mayo Clinic.

تشوش الرؤية وكثرة التبول

وهناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الشخص يعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم بحسب ما نشره موقع India:

- كثرة التبول

لا تعمل الكلى بالطريقة الطبيعية عندما يصاب الفرد بمرض السكر، ما يؤدي إلى كثرة التبول لمرات متعددة بشكل ملحوظ خلال اليوم.

- تشوش الرؤية

تعتبر الرؤية الباهتة وصعوبة التركيز من الأعراض المبكرة لزيادة مستوى الأنسولين.

- بقع داكنة

يمكن أن تظهر بقع داكنة في مجال رؤية الشخص وهي عبارة عن بقع صغيرة تطفو أثناء مشاهدة الشخص لأي أجسام.

- زيادة أو نقص الوزن

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر أو زيادته مؤشرا مبكرا على الإصابة بداء السكري.

- بطء شفاء الجروح

تؤدي زيادة مستويات السكر في الدم إلى انخفاض تدفق الدم، ما يؤدي إلى تلف الأعصاب وبالتالي يصعب شفاء الجروح.

أهمية ممارسة التمارين الرياضية

وأشار الموقع الطبي Mayo Clinic إلى أنّه يمكن خفض مستويات السكر في الدم من خلال البعد عن تناول المشروبات السكرية، وحسن التعامل مع الكربوهيدرات لأن تناول الكثير منها يزيد من مستويات السكر، كما يُنصح بتناول وجبات متوازنة تحتوي على خليط من الكربوهيدرات والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون.

ونصح الموقع الطبي بأهمية ممارسة التمارين الرياضية، والبعد عن مشاعر الغضب والتوتر التي ينتج عنها ارتفاع معدل السكر في الدم.

كما اعتبر الإقلاع عن التدخين ضمن الطرق الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لخفض نسبة السكر في الدم، وذلك لأن النيكوتين يرفع النسبة.