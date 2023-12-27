الديهي: موقف الرئيس السيسي كان صلبا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مجلة أمريكية تحدثت عن أن مصر رفضت تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي كان صلبًا أمام محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، على حد وصف المجلة الأمريكية.

مصر رفضت المخطط الغربي

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن محاولة خنق مصر اقتصاديًا تهدف للضغط على القاهرة، حتى تقبل تصفية القضية الفلسطينية، من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، مشيرًا إلى أن مصر رفضت بشكل حاسم المخطط الغربي، رغم الإغراءات الغربية لقبول هذا المخطط.

الشعب المصري خرج بشكل غير مسبوق في انتخابات الرئاسة

وأشار الديهي إلى أن الشعب المصري قام بالخروج بشكل مكثف وغير مسبوق في الانتخابات الرئاسية، لتأييد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاسم من القضية الفلسطينية.