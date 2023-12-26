موعد استلام تابلت الثانوية العامة بالإسماعيلية.. والأوراق المطلوبة

كشف الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية تسلمت خلال الساعات القليلة الماضية أجهزة التابلت التي ستوزعها على طلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة.وأشار في تصريحات خاصة لـ الوطن، إلى أن موعد استلام التابلت 2024 في محافظة الإسماعيلية سيبدأ من الساعات الأولى من صباح غدًا الأربعاء على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

موعد استلام التابلت 2024 في محافظة الإسماعيلية

وقال بحيري إن الإدارات التعليمية ستسلم المدارس الثانوية على الفور أجهزة التابلت تمهيدًا لتوزيعها على طلاب الثانوية العامة، خلال اليومين المقبلين تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

واكد بحيري أن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وجه بسرعة توزيع الأجهزة على الإدارات التعليمية والمدارس لتسليمها للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد شكلت لجنة تضم سامي فضل وكيل المديرية وأحمد سيف مدير أمن المديرية ومسئولي التطوير التكنولوجي ومسئولي التوريدات، لمتابعة استلام التابلت 2024 وتسليمها إلى جميع المدارس والتأكد من استلام كل طالب الجهاز الخاص به.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت في الإسماعيلية

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت 2024 وهي: «4 صور من شهادة ميلاد الطالب أو بطاقة الرقم القومي للطالب، و4 صور من بطاقة ولي الأمر، و4 صور من إيصال تأمين التابلت».