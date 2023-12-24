«تعليم قنا»: تشكيل لجنة لتسليم أجهزة التابلت لطلاب أولى وثانية ثانوي

قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، إن مدارس الثانوية العامة استعدت لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا، وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس للطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت، وورقيا بالنسبة للمدارس غير المجهزة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم تشكيل لجنة لتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصفوف الأولى بالثانوية العامة.

مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بقنا

وكانت مديرية التربية والتعليم بقنا أعلنت جداول امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024، حيث تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام والرسمي لغات يوم الأحد 14 يناير المقبل، وتنتهي امتحانات الصف الأول الأربعاء 24 يناير «فترة صباحية»، وتنتهي امتحانات الصف الثاني الثلاثاء 23 يناير «فترة مسائية»، كما تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع من الثلاثاء 2 فبراير حتى الخميس 4 يناير.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بقنا

كما واصلت الإدارات التعليمية في محافظة قنا، بناء على تعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عقد الاجتماعات مع مديرية المدارس للوقوف على استعدادات الامتحانات.