موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام في الفيوم.. «التعليم» توضح

يترقب آلاف الطلاب والطالبات بمحافظة الفيوم، موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، إذ يرغبون في تفعيله حتى يتمكنوا من استخدام بنك المعرفة ومنصات التربية والتعليم المختلفة، بالتزامن مع قرب انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل، خصوصًا بعد وصول أجهزة التابلت إلى مخازن وزارة التربية والتعليم، وبدء توزيعها على مخازن المديريات والإدارات التعليمية المختلفة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل وموعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة الفيوم، وشروط استلام التابلت المدرسي والأوراق المطلوبة للحصول عليه، ورسوم استلامه.

موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وتستعد مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، لتسليم التابلت للصف الأول الثانوي قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، استعدادًا لانطلاق امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي والتي من المقرر أن تنطلق منتصف شهر يناير المُقبل.

وقالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المديرية في انتظار تعليمات الوزارة حول موعد تسليم التابلت للطلاب، مُشيرةً إلى أنّه حتى الآن لم يتم تحديد موعد دقيق لتسليمه، ولكن التسليم سيتم خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري.

ما هي شروط استلام التابلت المدرسي؟

وفيما يخص شروط استلام التابلت المدرسي 2024، فإنّها تتمثل في ضرورة تقييد الطالب في الصف الأول الثانوي 2023/2024، وتقدم بطلب الحصول على التابلت في الموعد المحدد، وألا يكون قد حصل على تابلت خلال السنوات الماضية، إلى جانب سداد رسوم التابلت التي أعلنتها مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

ويجرى تسليم التابلت للطلاب بعد تقديم الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي والتي تضم صورة شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة، وصورة الرقم القومي لولي أمره، وإقرار استلام التالبلت وصوره منه موقعة من ولي الأمر، وأصل إيصال سداد تأمين رسوم التابلت في مكاتب البريد وصورتين منه.