موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام في الوادي الجديد

يترقب مئات الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة الوادي الجديد، موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، إذ يرغب الطلاب في معرفة استخدام بنك المعرفة ومنصات التربية والتعليم المختلفة للعمل على تفعيله على التابلت، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل، وذلك عقب وصول أجهزة التابلت إلى مخازن وزارة التربية والتعليم، وبدء توزيعها على مخازن المديريات والإدارات التعليمية المختلفة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل وموعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة الوادي الجديد، وشروط استلام التابلت والأوراق المطلوبة للحصول عليه، وكذلك رسوم استلامه.

موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنها تستعد حالياً لتسليم التابلت للصف الأول الثانوي قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي والتي من المقرر أن تنطلق منتصف شهر يناير المُقبل.

وقال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المديرية تستعد لاستقبال تعليمات الوزارة حول الموعد الرسمي لتسليم التابلت للطلاب، مؤكداً أنّه حتى الآن لم يتم تحديد موعد دقيق لتسليمه، ولكن التسليم سيتم خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

ووفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في إطار تعليمات الوزارة إنه يجرى تسليم التابلت للطلاب عقب الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي والتي تتضمن الآتي:

- صورة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- صورة شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

- إقرار استلام التابلت صورة منه موقعة من ولي أمر الطالب.

- أصل إيصال سداد تأمين رسوم التابلت في مكاتب البريد وصورتين منه.