قبل طرحه في السينمات.. تعرف على تفاصيل فيلم ليه تعيشها لوحدك

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ليه تعيشها لوحدك البرومو الخاص بالعمل، وذلك استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائية وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يناير في مصر والدول العربية.

معلومات عن فيلم ليه تعيشها لوحدك قبل طرحه

وقبل طرحه نستعرض لكم أبرز المعلومات عنه، حيث إنه يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم شريف منير وخالد الصاوي وسلمى أبو ضيف وأمينة شلباية ومحمد رضوان وخالد عليش وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج حسام الجوهري.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية، ويحتوي على جزء من المزيكا، حيث يجسد الفنان شريف منير شخصية رجل يعزف على آلة الساكسفون ولديه صديق دراسة وعمر والذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي وهو يعزف على آلة الجيتار وبعد عمر طويل يلتقيان مجددا.

والشخصية التى يقدمها الفنان خالد الصاوي هو رجل أعمال وفى نفس الوقت يلعب دى جى وتزوج مرة واحدة ولكنها فشلت ولديه ابنه التى تجسد شخصيتها الفنانة سلمى أبو ضيف ولكن علاقته بها متوترة للغاية، وخلال الأحداث يصاب بالسرطان وهو الاختبار الذي يجعله يعيد حساباته فى كل شيء في حياته مرة أخرى.

أما الشخصية التى تجسدها الفنانة سلمى أبو ضيف تدعى ليلى عمر شهاب وهى فتاة تعزف على آلة الكمانجة ووالدتها ووالدتها منفصلين وكانت تعيش مع زوج والدتها خارج البلاد لأنه يعمل سفير وتقع فى حب رجل أكبر منها سنا وهو الذي يجسد شخصية الفنان شريف منير صديق والدها الفنان خالد الصاوي.