طرح البوستر الرسمي لفيلم «ليه تعيشها لوحدك»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «ليه تعيشها لوحدك» البوستر الرسمي الخاص بالعمل، وضم جميع أبطاله تمهيدا لطرح الفيلم بجميع دور العرض يوم 3 من شهر يناير المقبل في مصر ويوم 18 من الشهر نفسه في دول الخليج.

تفاصيل فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

وتدور أحداث الفيلم في نمط اجتماعي، وقصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل.

وكانت الشركة المنتجة طرحت منذ أيام قليلة، البوسترات المنفردة لكل النجوم، وحققت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت ردود فعل إيجابية.