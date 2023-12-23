بشرى تروّج لفيلمها «ليه تعيشها لوحدك»: قريبا في سينمات مصر والوطن العربي

روجّت الفنانة بشرى، لفيلمها الجديد «ليه تعيشها لوحدك»، التي تُشرف على إنتاجه، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على «إنستجرام».

بشرى تروّج لفيلمها الجديد

وشاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورة البوستر الرسمي للفيلم، معلقة عليها: «فيلم ليه تعيشها لوحدك، قريبا في السينمات في مصر والوطن العربي، إخراج حسام الجوهري».

أبطال فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

يذكر أن فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم شريف منير وخالد الصاوي وسلمى أبوضيف وأمينة شلباية، ومن إخراج حسام الجوهري.