سلمى أبوضيف تروّج لفيلمها «ليه تعيشها لوحدك»: «تجربة سينمائية مختلفة»

حرصت الفنانة سلمى أب ضيف، على الترويج لفيلمها الجديد «ليه تعيشها لوحدك»، عبر حسابها على «إنستجرام».

تفاصيل شخصية سلمى أبوضيف في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

ونشرت سلمى أبوضيف البوستر الخاص بها من الفيلم، وعلّقت: «الحب هو اللي بيخلينا نشوف الدنيا، بس الدنيا أحيانًا بيكون ليها رأي تاني، استنوني في تجربة سينمائية مختلفة (ليلى الشهاوي) في فيلم ليه تعيشها لوحدك».

ويذكر أن فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم، خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبوضيف وأمينة شلباية، ومن إخراج حسام الجوهري.