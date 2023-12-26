نقيب أطباء العلاج الطبيعي: القضاء على 60% من المراكز الوهمية

قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، إن المراكز الوهمية في مصر تنتشر على نحو سريع لعدم إحكام الرقابة في المحافظات والمناطق العشوائية، وهناك إدارة مركزية للمؤسسات غير الحكومية بوزارة الصحة تقوم بدور كبير للقضاء على هذه الظاهرة بدعم وتعاون مع الأجهزة الأخرى مثل حماية المستهلك ومباحث الأموال العامة والتموين.

الأجهزة المختصة والمعنية تطارد هؤلاء الدخلاء

وأضاف «سعد»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن كل هذه الأجهزة المختصة والمعنية تطارد هؤلاء الدخلاء، والكثير منهم حاصلين على درجات دبلوم التجارة والصناعة وغيرها وبعضهم من الأمين، ويستغلون البسطاء والفقراء لتقديم العلاج الطبيعي في هذه المراكز الوهمية.

المراكز الوهمية قُضِي عليها

وأشار إلى أن المراكز الوهمية قُضِي عليها بالتعاون مع الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص بنسبة 60% بعدما سُلِّط الضوء إعلاميا؛ فالجهاز الإعلامي كان أهم جهاز في تسليط هذا الأمر وتوعية المجتمع والمواطنين، والذي يجب أن يعطي هذه الخدمة العلاجية لا بد أن يكون مؤهلاً ومرخصا له، لافتًا إلى أن النقابة ناشدت في تقاريرها وبياناتها وندواتها بأن أي مواطن لا بد أن ينتفع من خدمات طبية عليه أن يتأكد من أن المكان مرخص، وأن يكون لدى الطبيب مقدم الخدمة رخصة شخصية للتأكد من كونه مؤهلاً.