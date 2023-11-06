«صحة القليوبية»: تجهيز 50% من الوحدات الصحية بأقسام العلاج الطبيعي

افتتح الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة، صباح اليوم، وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية ببطا التابعة لإدارة بنها بالتعاون مع المجتمع المدني، وجاء ذلك في حضور الدكتورة عزة صابري، مدير الإدارة الصحية ببنها، والدكتور حسام محمد البكري، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، والدكتور محمد شعبان العبد نقيب العلاج الطبيعي بالقليوبية، والدكتور أبانوب كميل، مساعد مدير الإدارة للعلاج الطبيعي وممثلين عن المجتمع المدني.

افتتاح أقسام علاج طبيعي جديدة

وقال الدكتور حسام البكري، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بالقليوبية، إن هذا الافتتاح يأتي في ضوء توجيهات الدكتور وكيل الوزارة بافتتاح أقسام علاج طبيعي جديدة، وعيادات لعلاج مرضى السمنة بمعظم الوحدات والمراكز الطبية، وذلك تخفيفا على المرضى وذوي الإعاقة ولتخفيف العبء عن المستشفيات المركزية والنوعية.

كما توجه وكيل الوزارة بالشكر للدكتورة رباب عبدالحليم، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، على سعيها الدؤوب لتوفير مكان مناسب بالوحدة لإنشاء القسم.

الوحدة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، بأن هذه الوحدة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة وتم دعمها بالقوى البشرية اللازمة من أطباء وتمريض، حيث جرى توفير 7 أطباء علاج طبيعي، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين، كما وعد سيادته باستمرار التطوير والمتابعة الدورية للوحدة وتزويدها بأجهزة حديثه في المستقبل.

وفي سياق متصل تفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية سير العمل داخل الوحدة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى. وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمدير الإدارة الصحية ببنها ولجميع العاملين بالوحدة الصحية ببطا.