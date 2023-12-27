خريطة قطع الكهرباء اليوم في المحافظات للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة أماكن اليوم الأربعاء بالمحافظات قطع الكهرباء للصيانة الدورية، وفقا لجدول الصيانة الدورى المتبع بمحطات الكهرباء بالتبادل بين مغذيات الكهرباء التابعة له.

مع إعلان الأماكن المتأثرة بانقطاع الكهرباء ليتمكن المواطنون من توفير مغذٍ بديل فترة انقطاع الكهرباء، خاصة المحال الخدمية والمدارس والمخابز والمستشفيات.

خريطة قطع الكهرباء اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ قطع الكهرباء اليوم الأربعاء بعدة أماكن بمدينة بيلا بحى أبو دشيش وحى علوانة وشارع مدرسة الإعدادية بنين وحددت مواعيد قطع الكهرباء اليوم من الساعة 9 صباحا للساعة 1 ظهرا لمدة 4 ساعات.

مواعيد قطع الكهباء اليوم

كشف مركز ومدينة منية النصربالدقهلية، انقطاع التيار الكهربائي اليوم الأربعاء، للصيانة الدورية وفصلها عن مغذي اللواء وحدد مواعيد فصل التيار الكهربائى بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ولمدة 3 ساعات ونصف.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

أفادت محافظة أسيوط بقطع الكهرباء اليوم الأربعاء عن 16 قرية بمركز ديروط لأعمال الصيانة وحددت اماكن فصل التيار الكهربائى فى قرى «المناشى- الكودية - نجع خضر - الكودية - عواجة - النهاية-عرامية الخضيرى- عرامية الدوان- نزلة ضاهر- نزلة فرج - نزلة ناصر-الظهير الصحراوى- الصرف الصحى-أبو كريم- كمين دشلوط - باويط - - الفرافرة»، بينما مواعيد فصل التيار الكهربائى بدءا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة1 ظهرا.