خريطة قطع المياه في المحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة شركات مياه ووحدات محلية بالمحافظات ما بين الشمال والجنوب قطع المياه اليوم الثلاثاء بعدة قرى ومدن تابعة لها للصيانة الدورية، وغسيل المروقات وتطهير الخزانات خلال الفترة الصباحية، لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

وكشفت شركات المياه الأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم الثلاثاء، ليتمكن المواطنين من توفير مياه فترة الانقطاع خاصة أصحاب المحال الخدمية والمدارس والمستشفيات والمخابز.

قطع المياه اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه اليوم الثلاثاء لمدة 4 ساعات، بمدن الباجور والشهداء وشبين الكوم وبركة السبع واشمون وقويسنا ومنوف وأشمون والقرى التابعة للصيانة الدورية بداية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

مواعيد قطع المياه اليوم

كشفت محطة مياه صنبو بمركز ديروط بمحافظة أسيوط قطع المياه اليوم الثلاثاء من الساعة 8 صباحا للساعة 1 ظهرا لغسيل الخزانات بمحطة المياه وتطهير المروقات.

أماكن قطع المياه اليوم

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم، قطع مياه الشرب اليوم الثلاثاء، بمدينة الفيوم بالكامل، لأعمال الصيانة إلى جانب أعمال إصلاح عدة خطوط، وتحويل خطوط أخرى، لمدة 12 ساعة وحددت مواعيد قطع المياه بدءًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

انقطاع المياه اليوم

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، بقطع مياه الشرب عن عدة مناطق في المحافظة، لإجراء أعمال التطهير والصيانة اللازمة بمحطات المياه، فى مدينة الفشن وقرى الفنت وتوابعهما، بداية من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساء، لمدة 8 ساعات.

موعد عودة المياه

وصرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بعودة المياه الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، حيث تم قطعها الساعة 10 مساء الاثنين لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.