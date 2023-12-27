نشأت الديهي: مصر وصلت لمرحلة «صفر مشكلات» في العلاقات الدولية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالة «شينخوا» الصينية تحدثت عن أن مصر أكبر وأهم دولة قامت بجهد وحققت نجاحات كبيرة في السياسة الخارجية، خاصة في محيطها الإقليمي، حيث حلت الكثير من الأزمات والصراعات، رغم الأزمات الاقتصادية، فالبعض كان يرشح أن مصر ستنغمس في هذه الصراعات، ولكن القاهرة قامت بحكمة شديدة في إدارة هذه الأزمة، ولم تتورط في أي أزمة.

مصر تدير كل الأزمات بشكل جيد

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الوكالة الصينية تحدثت على أن مصر محاطة بالكثير من الاضطرابات سواء في السودان أو ليبيا أو في قطاع غزة، ورغم ذلك مصر تدير كل هذه الأزمات بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الوكالة الصينية تحدثت على أن مصر في يناير الماضي استضافت اجتماعات لحل الأزمة الليبية، ووصلت إلى اتفاق لإتمام الانتخابات الليبية.

مصر استضافت الدول المجاورة

وأضاف أن الوكالة تحدثت على أن مصر استضافت الدول المجاورة، لتوحيد المواقف حول الوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف العنف في السودان، واستضافت في أكتوبر قمة «القاهرة للسلام» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر وصلت لمرحلة صفر مشاكل في العلاقات الدولية، ووجود برود في بعض العلاقات مع بعض الدول أمر طبيعي، ولكن هناك دفء في العلاقات مع الكثير من الدول، ولدينا خطوط مرسومة معلنة للكثير من الدول، والعلاقات مع الدول العربية جيدة، والعلاقات مع إيران بدأت في التحسن.