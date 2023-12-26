مستشار الرئيس الفلسطيني: قطاع غزة يعاني من إبادة وتجويع

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الوضع بفلسطين كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى فكلمة المجاعة كلمة مخففة مما يجرى ويتم داخل قطاع غزة، فبالكاد يحصل المواطن الفلسطيني على نصف رغيف من الخبز يوميًا، ويوجد انقطاع بالكهرباء وانعدام لمياه الشرب النظيفة وانقطاع كلي لإدخال المواد الغذائية فقطاع غزة بعد ان كان يستقبل يوميًا 700 شاحنة أصبح لا يدخل إلا 60 شاحنة.

الإبادة على الشعب الفلسطيني

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يوجد أكثر من 3 ملايين فلسطين نزحوا من بيوتهم وأصبحوا بلا مأوى ويفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية، وكل ذلك يتم بشكل متعمد من جانب سلطة الاحتلال التي تمنع دخول الإمدادات، وتواصل القصف والعدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مشيرًا إلى ان هذا الأمر يستدعي تدخل المجتمع الدولي.

وتابع: «حتى الآن لا يوجد أي استجابة من إسرائيل تجاه قرار مجلس الأمن أو تغير بالوضع الميداني داخل القطاع او الوضع الإنساني فلا زال المواطنون ينزحون من المنطقة الوسطي بالآلاف تحت نار القصف الإسرائيلي والتهديد بالإبادة.