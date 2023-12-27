أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في الإسماعيلية.. تخفيضات تصل لـ40%

مع بداية فصل الشتاء تتصدر أسعار الملابس الشتوية الأسعار مع بحث المواطنين عن أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في الإسماعيلية، خاصة مع انتشار أماكن البيع وتنوعها، إلا أن سوق القنطرة في مدينة القنطرة غرب لازال هو الأرخص في المحافظة ومعظم محافظات مصر لتوفير الملابس بسعر الجملة.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في الإسماعيلية

وانخفضت أسعار الملابس الشتوية بمختلف أنواعها في أسواق القنطرة، خاصة ملابس الأطفال والشباب بالتزامن مع ظهور صيحات جديدة من الموضة لملابس الخروج والملابس المنزلية وأسعار البطاطين والدفايات، ويعد سوق القنطرة أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في الإسماعيلية باعتباره أكبر أسواق الجملة، وهو ما جعله الأكثر إقبالًا من مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة.

تجار: أسعار أقل بـ40%

وقال محمد عبد العزيز، أحد تجار الملابس في سوق القنطرة، إن السوق في فصل الشتاء يشهد إقبالًا كبيرًا خاصة من السيدات لتجهيز العرائس بأسعار مخفضة وهو ما جعله أرخص أماكن البيع إلى جانب وجود كميات كبيرة من التشكيلات المختلفة بأسعار تقل عن المحال التجارية حوالي 40%.

وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السوق يعتمد في أساسه على تجارة الجملة، ويضم عددًا كبيرًا من التجار في كل أنواع الملابس والأقمشة، في شارع التحرير والشوارع المتفرعة منه، مثل شارع بورسعيد.

وتابع: «رغم ارتفاع الأسعار إلا أن سوق القنطرة به عروض يومية على الملابس الشتوية مثل التيشرتات الرجالي أو الجواكت وأيضًا ملابس الأطفال والفتيات المخصص منها للخروج أو للمنازل، ومع شراء كميات أكثر من 6 قطع تنخفض الأسعار بشكل أكبر للمحاسبة باسعار الجملة».

وقال محسن صادق إن السوق يضم ملابس تبدأ من 120 جنيهًا، ويرتفع بحسب الخامة ليصل إلى 350 جنيهًا، فيما تنخفض أسعار البنطلونات القطن ويبدأ سعرها من 50 حتى 150جنيهًا بحسب الخامة، مشيرا إلى أن السوق يضم ملابس تركية وصينية وملابس صنعت في مصر.

ولفت إلى أن «سوق القنطرة للملابس تأتي من المصنع إلى المشتري سواء كان تاجر او فرد أو عائلة، مع توفير كافة أنواع الملابس محلية الصنع والمستوردة وماجعله أكثر الأسواق منافسة هو البيع بأسعار مخفضة».