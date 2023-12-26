أكد حاتم عبد الغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في كفر الشيخ تتركز في 5 مناطق، علي نطاق المحافظة، بأسعار تبدأ من 40 حتى 150 جنيها، وهو الأمر الذي يصب لمصلحة قطاع كبير من المواطنين.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في كفر الشيخ

وأوضح «عبد العفار»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في كفر الشيخ، تكون كالتالي:

- منطقة المزلقان الوسطاني في وسط مدينة كفر الشيخ، أسعار تبدأ من 50 جنيها.

- سوق الخميس في غرب مدينة كفر الشيخ، أسعار تبدأ من 40 جنيها.

- منطقة وسط مدينة الحامول، بالمحافظة، أسعار تبدأ من 50 جنيها.

- سوق الجملة في مدينة بلطيم أسعار تبدأ من 40 جنيها.

- منطقة شارع وسط مدينة الرياض، أسعار تبدأ من 50 جنيها.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في كفر الشيخ العتبة الجديدة

وأشار إلى أن منطقة المزلقان الوسطاني، بشرق مدينة كفر الشيخ، وسوق غرب كفر الشيخ، تتوافر بهما كميات كبيرة من الملابس المستوردة والتي تبدأ من 40 جنيها أسعارها ، وكذلك ملابس شتوية صنع في مصر لا تتخطي أسعارها عن 150 جنيها، علاوة علي أنها خامة ممتازة وصناعة مصرية 100%، مشيرا أن تلك المناطق السابق ذكرها تعتبر العتبة الجديدة.