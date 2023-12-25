أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في سوهاج.. تبدأ من 140 جنيها

يهتم أهالي بلد المواويل بمعرفة أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في محافظة سوهاج، حتى يتمكنون من شراء احتياجاتهم من المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وتستعرض «الوطن» أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في محافظة سوهاج، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان على مدار الساعة.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في سوهاج

وجاءت أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في محافظة سوهاج كالتالي:

- منطقة القيسارية في بحوار مسجد العارف في سوهاج، إذ تقدم 7 محلات ملابس للشباب بأسعار بسعر الجملة، ويتوفر في المحل العديد من الإكسسوارات المختلف.

- شارع المدارس، في منطقة الحميات والثقافة وفيه تقدم 9 محلات، ملابس للفتيات بأسعار منافسة تبدأ من 180 جنيهًا.

- نجع أبو شجرة، بحي غرب، حيث وفر 6 محلات ملابس للأطفال بأسعار تبدأ من 140 جنيهًا فقط.

تخفيضات على أسعار الملابس الشتوية بسوهاج

وتعليقًا على ذلك، يقول علي جمال، يقيم بمركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج: «محلات كثيرة قررت تخفيض أسعار الملابس الشتوية، هذا أدخل السعادة على أطفالي بعدما اشتريت لهم ملابسهم الشتوية ووفرت الكثير من المال».

ويضيف كمال بسيوني، يقيم بمركز سوهاج: «الحمد لله لوجود محلات تجارية تقدم الملابس الشتوية، وغيرها في أسعار مناسبة ومخفضة، إذ لدي أبناء طلاب في ولا يمكنني شراء الملابس الشتوية بأسعار مرتفعة، ولكن بفضل هذه الخطوة قمت بشراء الملابس التي كنت أرغب في شرائها بأسعار مخفضة».

وأشار محمد محمود، أحد المحلات التجارية في منطقة القيسارية بسوهاج، إلى أن الكثير من التجار خفضوا أسعار الملابس الشتوية الجديدة للشباب والفتيات، لمساعدة الأسر في توفير أكبر قدر من المال، ليستطيعون القدرة على شراء ملابس بأسعار مخفضة