أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في الدقهلية.. أسعار تبدأ من 50 جنيها

يتطلع الكثير من مواطني الدقهلية، مع قدوم فصل الشتاء، إلى معرفة أكبر قدر من التخفيضات الخاصة بالملابس الشتوية، عن طريق التعرف على الأماكن التي تتجمع فيها المحال التجارية التي تقدم العروض باستمرار.

ويستعرض التقرير التالي أرخص الأماكن التي يوجد بها تخفيضات كبيرة على أسعار ملابس الشتاء، سواء للنساء والرجال والأطفال، في بعض الأماكن في محافظة الدقهلية.

تخفيضات الأسعار في أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية بالدقهلية

في مركز ومدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، يوجد أكبر سوق لبيع الملابس الشتوية بأقل التخفيضات داخل سوق الشيخ حسنين، الذي يحتوي على عدد كبير من المحلات والملابس المعروضة، التي تبدأ الأسعار بها من 50 جنيها.

ويوجد شارع العباسي الذي يحتوي على عدد من المحلات علي طول الشارع، وفي الشوارع الجانبية امتدادًا إلى شارع السكة الحديد في مدينة المنصورة، إذ يوجد بهم قدر كبير من الملابس لمختلف المناسبات والفئات، سواء نساء ورجال وأطفال مما يوجد بجانب الملابس إكسسوارات وأحذية وشنط.

ويوجد في مدينة السنبلاوين محلات الموسكي التي تقدم عروضًا مميزة على الملابس لكل الفئات، كما يوجد شنط وأحذية مختلفة بتخفيضات تبدأ من 100 جنيه.