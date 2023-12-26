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«أبومازن» يشكر الرئيس السيسي بسبب رفض تهجير الفلسطينيين: موقفه ساعدنا على الصمود

كتب:

شريف سليمان
11:34 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إنّه جرى الضغط من أجل فتح معبر كرم أبوسالم، حتى حدث ذلك، مشيرًا إلى أن الإدارة المصرية ساعدت كثيرا في رفح وكرم أبوسالم، من أجل وصول المساعدات.

أضاف أبومازن، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»، أنّ السلطة الفلسطينية تعمل على منع هجرة الفلسطينيين خارج وطنهم، إذ يحدث نزوح داخلي لأنهم يطلقون النار في كل مكان، فيرحل الفلسطينيون من مكان إلى آخر.

وتابع الرئيس الفلسطيني: «إسرائيل تدفعهم من شمال غزة إلى خان يونس ثم إلى رفح»، موجها الشكر للحكومة المصرية والإدارة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: «أعرف مقصد إسرائيل، وهو أن يندفع الفلسطينيون إلى سيناء، هذا ما تريده، لكن الموقف المصري الشديد العنيف المشكور، موقف الرئيس السيسي، الذي قال لن أسمح بتهجير الفلسطينيين، كما فعل ملك الأردن، لأن الخطة الثانية هي التهجير إلى الأردن».

أوضح: «هذا الموقف ساعدنا كثيرا على الصمود والوقوف على أقدامنا حتى لا يحدث التهجير».

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