«تموين الشرقية» تحرر 22 محضرا للمخالفين من أصحاب المخابز البلدية

قال محمد درويش مدير إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الإدارة تمكنت من تحرير محاضر للمخالفين للمواصفات والشروط المطلوبة من التموين، والتي بلغت نحو 22 محضرا.

تحرير محاضر لمخابز بلدية مخالفة لمواصفات التموين

وأشار «درويش»، إلى تحرير عدد 5 محاضر تموينية لمخابز بلدية مخالفة إثبات حالة إنتاج خبز ناقص الوزن، فيما تحررت 8 محاضر إثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى عدم إعلان السعر، فيما تم تحرير 9 محاضر إثبات حالة عدم نظافة أدوات العجين وعدم إعلان بنطاق مركز بلبيس.