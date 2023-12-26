جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية.. تبدأ 20 يناير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «ترم الأول» في الشرقية، والتي جاءت كالتالي:

السبت 20 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء – ساعتان ونصف – من الساعة 9: 11.30 صباحا.

مادة التربية الدينية – ساعة ونصف – من الساعة 12: 1.30 ظهرًا.

الأحد 21 يناير

مادة الجبر والإحصاء – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحاً

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – ساعة ونصف – من الساعة 11.30: 12.30 ظهرًا.

الاثنين 22 يناير

مادة اللغة الأجنبية – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

الثلاثاء 23 يناير

مادة الهندسة – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحاً

مادة التربية الفنية – ساعتان – من الساعة 11.30 : 1.30 ظهرًا.

الأربعاء 24 يناير

مادة العلوم – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحاً .

الخميس 25 يناير

مادة الدراسات الاجتماعية – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحا

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي رياضي في الشرقية

20 يناير 2024.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء – ساعتان ونصف – من الساعة 9: 11.30 صباحا.

مادة التربية الدينية – ساعة ونصف – من الساعة 12 : 1.30 ظهرًا.

الأحد 21 يناير

مادة الجبر والإحصاء – ساعتان– من الساعة 9: 11.00 صباحا.

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – ساعة ونصف – من الساعة 11.30: 12.30 ظهرًا.

الاثنين 22 يناير

مادة اللغة الأجنبية – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

الثلاثاء 23 يناير

مادة الهندسة – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

مادة التربية الفنية – ساعتان – من الساعة 11.30 : 1.30 ظهرًا.

الأربعاء 24 يناير

مادة العلوم – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

الخميس 25 يناير

مادة الدراسات الاجتماعية – ساعتان– من الساعة 9: 11.00 صباحا.