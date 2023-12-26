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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية.. تبدأ 20 يناير

كتب:

نظيمة البحرواي
03:44 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى في محافظة الشرقية.. مواعيد ومواد

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى في محافظة الشرقية.. مواعيد ومواد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «ترم الأول» في الشرقية، والتي جاءت كالتالي:

السبت 20 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء – ساعتان ونصف – من الساعة 9: 11.30 صباحا.  

مادة التربية الدينية – ساعة ونصف – من الساعة 12: 1.30 ظهرًا.

الأحد 21 يناير

مادة الجبر والإحصاء – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحاً 

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – ساعة ونصف – من الساعة 11.30: 12.30 ظهرًا.

 

الاثنين 22 يناير 

مادة اللغة الأجنبية – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

الثلاثاء 23 يناير

مادة الهندسة – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحاً 

 

مادة التربية الفنية – ساعتان – من الساعة 11.30 : 1.30 ظهرًا.

 

الأربعاء 24 يناير

 مادة العلوم – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحاً .

 

الخميس 25 يناير

مادة الدراسات الاجتماعية – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحا

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي رياضي في الشرقية

 

20 يناير 2024.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء – ساعتان ونصف – من الساعة 9: 11.30 صباحا.

مادة التربية الدينية – ساعة ونصف – من الساعة 12 : 1.30 ظهرًا.

 

الأحد 21 يناير 

مادة الجبر والإحصاء – ساعتان– من الساعة 9: 11.00 صباحا.

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – ساعة ونصف – من الساعة 11.30: 12.30 ظهرًا.

الاثنين 22 يناير

مادة اللغة الأجنبية – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

الثلاثاء 23 يناير 

مادة الهندسة – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

مادة التربية الفنية – ساعتان – من الساعة 11.30 : 1.30 ظهرًا.

الأربعاء 24 يناير

مادة العلوم – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

 

الخميس 25 يناير

مادة الدراسات الاجتماعية – ساعتان– من الساعة 9: 11.00 صباحا.

 

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