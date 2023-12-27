ضياء رشوان: الحرب لن تُمكِّن إسرائيل من تحرير المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن هناك نحو 200 ألف إسرائيلي تركوا منازلهم بسبب الإحساس بالخطر بعد 7 أكتوبر، وهذا لم يحدث في تاريخ إسرائيل، ولذلك قرروا القضاء على المقاومة، لكن اكتشفوا استحالة ذلك.

وأضاف رشوان خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج حديث الأخبار على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التجربة أثبتت أن الحرب لن تمكِّن إسرائيل من تحرير المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

أصبح جيش الاحتلال أمام الإسرائيليين مهزوما من «هواة»

وأوضح الكاتب الصحفي أن الجمهور الإسرائيلي يضغط على نتنياهو لإطلاق سراح المحتجزين، ولم يطرح نتنياهو أي خطة أمامهم لإعادة المحتجزين، في الوقت نفسه إسرائيل جيش أقيمت حوله دوله، فأصبح هذا الجيش أمام الإسرائيليين مهزوما من «هواة» لم يدخل أحدهم كلية حرب، مواطنون دربوا أنفسهم.

ثاني أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ 1948

وذكر أن هذه الحرب الآن في غزة هي ثاني أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ 1948، ولا أظن أن المجتمع الإسرائيلي نفسه سيتحمل حربا بهذه الطول، وسيظغط لإنهاء حالة الحرب.