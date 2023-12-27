أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحان الصف الثاني الثانوي التجاري 2024 بالإسكندرية للفصل الدراسي الأول «التعليم الفني»، والذي يبدأ يوم الخميس 4 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر أي لمدة 21 يومًا.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي التجاري 2024 بالإسكندرية

وأعلن الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، المواعيد بعد أن وضعتها إدارة التعليم الفني وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحان الصف الثاني الثانوي التجاري 2024 بالإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية بحسب الإعلان الرسمي من قبل مديرية تعليم الإسكندرية «التعليم الفني» بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات في عروس البحر الأبيض المتوسط.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي التجاري 2024 بالإسكندرية

وجاء جدول امتحان الصف الأول الثانوي التجاري 2024 بالإسكندرية للمرحلة الثانوية التجارية، على النحو التالي:

- الخميس 4 يناير: التربية الدينية، المواطنة وحقوق الإنسان.

- ‏الأربعاء 10 يناير، اللغة العربية، إدارة مخازن.

- ‏السبت 13 يناير، حاسب آلي، محاسبة مالية.

- ‏الإثنين 15 يناير، إدارة مشروعات، إحصاء.

- ‏الأربعاء 17 يناير، لغة فرنسية، رياضة مالية.

- ‏الإثنين 22يناير، لغة إنجليزية، سكرتارية أجنبية.

- ‏الأربعاء 24 يناير، اقتصاد، سكرتارية عربي.

- ‏امتحان مادة الحاسب الآلي العملي تحددها المدارس.