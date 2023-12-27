أبرزها الإسكندرية.. أمطار نوة الميلاد تضرب 17 محافظة خلال ساعات

تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم الأربعاء، أصعب أيام نوة عيد الميلاد، حيث تضرب الأمطار 17 محافظة مختلفة بنسبة متباينة ما بين خفيفة إلى متوسطة على رأسها مدينة الإسكندرية التي تُعد أكثر محافظات مصر تعرضا للنوات.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خريطة أمطار نوة الميلاد التي تضرب 17 محافظة خلال ساعات نتيجة منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا وذلك بحسب ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار رعدية على 6 محافظات

وتشهد عدد من المحافظات أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية وهي: «الإسكندرية- البحيرة -كفر الشيخ- الدقهلية -دمياط -بورسعيد».

أمطار متوسطة على 7 محافظات

فيما تشهد 7 محافظات أمطارا خفيفة إلى متوسطة منها 4 محافظات طوال اليوم وهي: «مطروح -الغربية -الشرقية- المنوفية» فيما تمتد مساء إلى مناطق من «القاهرة - الجيزة- القليوبية»

أمطار خفيفة على 4 محافظات

وتقل نسبة الأمطار حتي تصل إلى مجرد أمطار خفيفة على مناطق من: «الإسماعيلية - السويس -الفيوم- بنى سويف».

نوة الميلاد مستمرة ليومين

وتستمر نوة الميلاد لمدة يومين بذات التوقعات اي أنها مستمرة حتى غد الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 ما يتبعه ضرورة اتخاذ اللازم من قبل سكان تلك المحافظات.