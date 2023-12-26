رئيس «القومي لحقوق الإنسان» تشيد بتمكين المرأة السعودية

شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان لمناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة العربية السعودية بمقر جامعة الدول العربية، وأشادت بالنهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وتمكين المرأة السعودية التي تثبت جدارتها في موقع تبوأته، متحدثة عن الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

دور منظمات حقوق الإنسان في قطر

واستشهدت ببيان منظمة اليونيسيف بشأنه وجهودها مع الحكومة المصرية ومنظمات الإغاثة ومنها الهلال الأحمر والصليب ألأحمر ، قائلة أن الجهد لم يقتصر علي تلبية الاحتياجات الطارئة ولكن العمل امتد رغم الظروف الصعبة الي مبادرات تنموية مستدامة وطويلة الأجل بالتعاون مع مصر وقطر تستهدف الأطفال لضمان تمتعهم بحقهم في بيئة آمنة حاضنة تمكنهم من تنمية إمكاناتهم الي اقصي قدر ممكن

وأشارت في كلمتها إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تترأسها، تثمن الدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة والتي تتولي الأمانة الفنية للشبكة.

التعاون بين مصر وقطر في إغاثة فلسطين

وقالت رئيس القومي لحقوق الإنسان إنه منذ اللحظة الاولي لاندلاع العنف والذي بدأ بالتهجير القسري للفلسطينيين من ديارهم تتابع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الأحداث تصدر البيانات وتتحرك علي الأرض، مضيفة أنه تم عقد اجتماع مع المفوض السامي لحقوق الانسان في مقر المفوضية بجنيف وعرضنا الموقف العربي من حقوق الشعب الفلسطيني وطالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال والتي ترقي الي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخرق إسرائيل الصارخ للعهد الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز والشروع فورًا في إصدار مذكرات اعتقال المتهمين في ارتكاب جرائم الحرب، أخذا في الاعتبار الجرائم التي أقرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها.

وأشادت بالتعاون بين مصر وقطر في مجال الإغاثة والتفاوض للإفراج عن الرهائن والتفاوض لوقف القتال سواء من خلال هدنة او غيرها والمطالبة بممرات آمنة للمدنيين.

نهضة حقوقية في السعودية وتمكين للمرأة

وأوضحت خطاب أن إسرائيل بدأت تخسر بعض حلفائها، مشيرة إلى أنه من المهم أن يتخذ الوطن العربي موقفا من أجل مواجهة تزييف الحقائق الذي يقوم به جيش الاحتلال وأن يتم بذل أقصى الجهود حتى تكون حقوق الانسان واقعا معاشا في دول الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن المنظومة العربية لحقوق الإنسان تسير وفق منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان وهنأت المملكة العربية السعودية علي النهضة التي تشهدها والتي تضع تمكين المرأة على رأس أولويتها، وتمكنت المرأة من أن تثبت كفائتها في كل منصب شغلته، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهد لإنفاذ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التي اقرتها القمة العربية في تونس.