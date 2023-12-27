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عاجل.. مفاجأة بشأن نهائي السوبر بين الأهلي ومودرن فيوتشر.. تعرف على التفاصيل

كتب:

شريف سليمان
05:52 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
النادي الأهلي

النادي الأهلي

كشف سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، عن مفاجأة نهائي كأس السوبر المصري بنسخته الجديدة بين الأهلي ومودرن فيوتشر يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت أبوظبي.

وقال العريفي، في تصريحات لبرنامج رقم 10 رفقة الإعلامي كريم رمزي: «هناك مفاجآت كثيرة ستشهدها المباراة النهائية بين الأهلي وفيوتشر، أهمها فقرة للفنان المصري محمد حماقي، ونتمنى أن يشهد نهائي السوبر مباراة كبيرة بين الفريقين تليق بسمعة الكرة المصرية».

وكان النادي الأهلي نجح في الفوز على سيراميكا كليوباترا في الوقت القاتل بهدف ذاتي بعد مجهود كبير من إمام عاشور من الناحية اليسرى، فيما نجح مودرن فيوتشر في التأهل للمباراة النهائية بعد مباراة ماراثونية من ناحية ركلات الترجيح أمام بيراميدز انتهت بفوز فيوتشر بنتيجة 14-13.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق فيوتشر غدًا الخميس على المركز الثالث في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

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