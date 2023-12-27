عاجل.. «الأرصاد» تحذر من الـ24 ساعة المقبلة.. «ماذا سيحدث في حالة الطقس؟»

جاء فصل الشتاء، وبدأت معه نسمات الهواء الباردة، التي يستمتع بها محبو فصل الشتاء، ليسود طقس بارد خلال ساعات النهار وساعات الليل المتأخرة، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة الكثيفة التي تغطي السماء، وتتحول معها الشوارع إلى لوحة بيضاء، فتنعدم الرؤية وبالكاد يرى البعض أمتارًا قليلة أثناء المشي أو القيادة.

ماذا يحدث في حالة الطقس؟

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تحدثت، لـ«الوطن»، حول تفاصيل الحالة الجوية التي تؤثر على البلاد خلال الساعات المقبلة، إذ تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 لـ6 كم من سطح الأرض متعمق بشكل كبير، ويتزامن معه كتل هوائية على سطح الأرض قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات من الرطوبة.

هذان العاملان يتسببان في زيادة فرص وكميات الأمطار على محافظات الجمهورية المختلفة خاصة الشمالية منها، تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا على بعض محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

الأمطار تتحول إلى متوسطة عندما تصل اليوم الأربعاء إلى مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومع حلول ساعات المساء تزيد شدة الأمطار لتكون غزيرة ورعدية، أما مطروح وجنوب الوجه البحري تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وتمتد مع ساعات المساء إلى مناطق القاهرة الكبرى وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد.

رياح بسرعات عالية تتسبب في الشعور بالمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة وبرودة الطقس، إذ تكون الأجواء المُسيطرة على البلاد غدًا طقس شتوي بامتياز مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في حين يكون الطقس مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس باردًا ليلًا على جميع الأنحاء.

نصائح للمواطنين خلال ذروة الطقس السيئ

ذروة تأثير المنخفض الجوي تبدأ من مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم التالي، إذ تستمر الأمطار حتى يوم الخميس وتزيد كمياتها وتكون متوسطة وقد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال سيناء، فيما تمتد متوسطة على بعض الأماكن من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وتكون خفيفة على مناطق من خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

يوم الخميس يشهد المواطنون الشعور بالمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة بسبب سرعات الرياح، إذ تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى حوالي 20 درجة مئوية، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، ليبدأ التحسن في الحالة الجوية تدريجيًا بدءًا من يوم الجمعة بحسب عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتتلاشى فرص سقوط الأمطار وتكون الأجواء مستقرة إلى حد كبير.

وخلال الذروة تنصح «غانم» للمواطنين توخي الحذر أثناء تساقط الأمطار خاصة في المناطق الساحلية، والابتعاد تمامًا عن أكشاك الإنارة وأعمدة الكهرباء وألواح الإعلانات المعدنية والمباني المتهالكة، والقيادة بهدوء تام على الطرق، وارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية بصورة يومية.