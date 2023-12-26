«الأرصاد»: توقعات بتساقط أمطار متفاوتة الشدة في 14 محافظة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناءـ غدا.

أماكن تساقط الأمطار غدا

أوضحت «الأرصاد» في بيان، أن محافظات: «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد» من المتوقع أن تشهد أمطارًا متوسطة الشدة، وقد تكون غزيرة ورعدية مساء، بينما تشهد محافظات: «مطروح - الغربية - الشرقية - المنوفية» أمطارًا متوسطة الشدة، قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، أما محافظات: «الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف» فقد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.

ظواهر جوية متوقعة غدا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من 3 ظواهر جوية تسبق المنخفض الجوي المرتقب، قد تستمر على مدار 3 أيام متواصلة بداية من الأربعاء، هي الأمطار، وهبوب الرياح المحملة بالأتربة، والشبورة المائية التي تنتشر خلال فترات الصباح الباكر.