«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية تسبق المنخفض الجوي.. تبدأ غدا

حذرت هيئة الأرصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من 3 ظواهر جوية تسبق المنخفض الجوي المرتقب، وذلك على مدار 3 أيام متواصلة بداية من غد الأربعاء.

وأوضحت الهيئة، أن الظواهر الثلاث تتمثل في الشبورة، وسقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة، وهبوب الرياح المحملة بالأتربة.

كيف تقود سيارتك أثناء الشبورة؟

ومع بدء الشبورة الكثيفة على الطرق غدا، قدم موقع «weather» أبرز النصائح للقيادة كالتالي:

-لا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.

- الالتزام بتعليمات المرور.

- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي.