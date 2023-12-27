خريطة سقوط الأمطار في كل المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تحذر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، حيث تتأثر البلاد برياح شمالية شرقية رطبة يصاحبها منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في جميع المحافظات

وحددت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن وشدة سقوط الأمطار المتوقعة، وجاءت علي النحو التالي:

أولا: سقوط أمطار متوسطة الشدة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وقد تكون غزيرة ورعدية مساءً.

ثانيا: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات مطروح والغربية والشرقية والمنوفية، وتمتد مساء إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.

ثالثا: سقوط أمطار خفيفة على محافظات الإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم الأربعاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن بعض المناطق تشهد نشاطا للرياح، تشمل السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما أن الأجواء تكون باردة ليلا على أغلب الأنحاء في ظل التأثر بالمنخفض الجوي.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، جاء كالتالي:

1- القاهرة الكبرى 21 عظمى 16 صغرى

2- السواحل الشمالية الشرقية 22 عظمى 15 صغرى

3- السواحل الشمالية الغربية 20 عظمى 16 صغرى

4- شمال الصعيد 22 عظمى 10 صغرى

5- جنوب الصعيد 25 عظمى 12 صغرى