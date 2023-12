«The Boys in the Boat» يحقق 5.7 مليون دولار في أول يوم بالسينمات

احتل فيلم «The Boys in the Boat» إخراج جورج كلوني المركز الثالث في شباك التذاكر بيومه الأول في السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 5.7 مليون دولار، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

وحصل الفيلم على مراجعات نقدية متفاوتة من النقاد، وذكر موقع «Rotten Tomatoes» في مراجعته عن الفيلم: «يروي فيلم The Boys in the Boat قصة حقيقية ملهمة من القلب والحرفية القوية، لكن النهج التقليدي للمخرج جورج كلوني منعه من ترك الكثير من التأثير».

تفاصيل فيلم «The Boys in the Boat»

فيلم «The Boys in the Boat» مأخوذ عن رواية للكاتب دانييل جيمس براون تحمل نفس العنوان وصدرت عام 2013، عن أحداث حقيقة حول فريق التجديف بجامعة واشنطن، منذ بداياته في فترة الكساد الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية وحتى الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد برلين عام 1936.

بجانب الإخراج شارك النجم جورج كلوني في إنتاج الفيلم، بينما تولى كتابة السيناريو مارك إل سميث، وبجمع الفيلم في بطولته كالوم تورنر، وجويل إجيرتون وسام سترايك.