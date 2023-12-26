جورج كلوني مخرجا.. تعرف على تفاصيل فيلم «The Boys in the Boat»

بعد 10 سنوات كاملة، خرج فيلم السيرة الذاتية «The Boys in the Boat» للنور، المأخوذ عن رواية تحمل نفس العنوان للكاتب دانييل جيمس براون، وهي مستوحاه من واقعة حقيقة عن طاقم جامعة واشنطن الذي مثل الولايات المتحدة في منافسات الرجال الثمانية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1936 في برلين، ويحمل الفيلم توقيع النجم جورج كلوني مخرجا.

وعبر الكاتب دانييل جيمس براون عن سعادته بعد عرض في دور العرض السينمائي، قائلا إن «كلوني» أنصف عمله الذى قضى سنوات في البحث وكتابة الرواية التي صدرت عام 2013، عن فريق طاقم جامعة واشنطن في فترة الكساد الكبير، والذي تحول من رياضيين هواة إلى حائزين على ميداليات ذهبية أولمبية، متابعا: «بالرغم أن رؤية الفيلم على الشاشة الكبيرة استغرق فترة طويلة ولكنها كانت تستحق الانتظار، كانت رحلة رائعة وبها الكثير من المرح»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

وأضاف: «أتصل بي كلوني بعد تعاقده على إخراج الفيلم وبالفعل جمعتنا محادثات طويلة عن العمل، حتى أنه دعاني لحضور تصوير الفيلم في المملكة المتحدة في 2022 ولكني لم استطيع بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا في ذلك الوقت».

وكشف مؤلف الرواية أنه شاهد الفيلم للمرة الأولى بعد الانتهاء منه في أغسطس الماضي، ولكنه كان متوترا للغاية، ولكنه الآن شاهد الفيلم عدة مرات وهو يتحسن مع كل مشاهدة، قائلا: «في المرة الثانية التي رأيته فيها أعجبتني أكثر لأنني كنت أقل توتراً، ولذا بدأت في الاسترخاء».

تفاصيل فيلم «The Boys in the Boat»: قصة حقيقة

ويقوم ببطولة الفيلم كالوم تورنر في دور «جو رانتز» الذي تخلى عنه والده وزوجة أبيه عندما كان مراهقًا صغيرًا، ووجد نفسه مضطرا للانضمام إلى فريق التجديف مثل العديد من أقرانه من الطبقة العاملة، حتى يحصل على مقعد داخل الجامعة، ويقدم الفيلم قصة تحدي الصعاب من بدايات الفريق المتواضعة إلى وصولهم دورة الألعاب الأولمبية عام 1936، التي أقيمت في ألمانيا.