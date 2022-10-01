فيلم Ticket To Paradise.. ضحك وحب بين جورج كلوني وجوليا روبرتس

تصدر فيلم Ticket To Paradise والذي بدأ عرضه في السينما بعدد من دول العالم، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه يجمع بين نجمي هوليود جورج كلوني وجوليا روبرتس، بعد تعاونهما سويًا في أكثر من عمل حققا خلاله نجاحًا كبيرًا وإيرادات واسعة.

وتصدر الفيلم إيرادات شباك التذاكر، في عدد من الدول التي بدأ العرض السينمائي الأول بها، على رأسها المملكة العربية السعودية، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم Ticket To Paradise من خلال السطور التالية:

الفيلم بدأ عرضه في عدد من دول العالم يوم 8 سبتمبر

- يجمع فيلم Ticket To Paradise بين الرومانسية والكوميديا.

- تدور أحداثه بعد انفصال الزوجين بعد مرور عدة سنوات، وبالتحديد بعد تخرج ابنتهما من الجامعة وتقرر خلال قضاءها إجازاتها في جزيرة بالي الزواج من شاب تعرفت عليه هناك.

أحداث تجمع بين الكوميديا والرومانسية

- يلتقي الزوجان وهما جورج كلوني وجوليا روبرتس، من جديد لرفضهما علاقة ابنتهما بهذا الشاب، ويقرران السفر إلى بالي، لمنع هذه الزيجة خوفًا على الابنة من ارتكاب الخطأ الذي وقعا فيه في الماضي منذ نحو 20 عامًا حيث قررا الزواج في سن صغيرة، ولكن نشبت الخلافات بينهما ويقع الانفصال بينهما.

- الفيلم تأليف أول باركر ودانيال بيبسكي.

- ومن إخراج أول باركر.

- تجاوزت إيرادات الفيلم في بعض الدول التي يعرض بها حاليًا أكثر من 31 مليون دولار.

- من المقرر أن يعرض الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 21 أكتوبر من الشهر المقبل.