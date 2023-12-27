بعد تحذير «الأرصاد» من منخفض جوي يضرب البلاد.. أشياء احرص عليها أثناء القيادة

منخفض جوي يضرب البلاد حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يؤثر على حالة الطقس إذ تتساقط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف محافظات الجمهورية، والطرق أيضا، من خلال الشبورة المائية التي تغطي السماء فضلا عن انعدام الرؤية على الطرق، لذلك حذرت الإدارة العامة للمرور السائقين أثناء القيادة.

تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد

ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة من النصائح التي يجب على السائقين اتباعها وخاصة أثناء هطول الأمطار، وفق بيان الإدارة العامة للمرور، وذلك تجنبا لوقوع الحوادث المرورية، وهو ما أكده خبير السيارات أحمد ذكي، مقدما مجموعة من النصائح للتعامل مع السيارة أثناء الطقس السيئ، قائلا إنه يجب تهوية السيارة جيدا، فضلا عن التأكد من حالة الإطارات والمصابيح.

نصائح للتعامل مع السيارة في الطقس السيىء

وأضاف أنه يفضل الانتظار وعدم الخروج بالسيارة إذ كنت غير مضطرا، ونصح بضرورة الحذر من المياه الراكدة لتجنب الانزلاق في البرك، مع ضرورة فحص زيت المحرك وزيت الفرامل.

خبير السيارات أيضا طالب بضرورة الاهتمام ببطارية السيارة، حيث تجنبك مشاكل تشغيل المحرك في الشتاء، فضلا عن التأكد من تثبيت البطارية بصورة جيدة ومولد الكهرباء.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت في بيان رسمي لها، حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار على مختلف المحافظات، مؤكدة تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، بالإضافة إلى طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وذلك تأثرا بالمنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.

ومن المتوقع أن تضرب الأمطار المتوسطة مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، فضلا عن تساقط أمطار خفيفة على مطروح وجنوب الوجه البحري.