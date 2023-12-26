حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.. أجواء شتوية ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، متوقعة أن يكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، باردا ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت «الأرصاد» أنه من المتوقع تسود شبورة مائية خلال الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويُتوقع كذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري.

اضطرابات جوية نهاية الأسبوع

يشار إلى أن الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت أنَّ خرائط التوزيعات الضغطية تشير إلى تعرّض البلاد يومي الأربعاء والخميس لاضطرابات جوية وحالة من حالات عدم الاستقرار تستمر على مدار يومين.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.