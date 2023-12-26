حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار غدا.. رعدية في بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار غدا، متوقعة تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، بالإضافة إلى طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

وأوضحت «الأرصاد»، أن غدًا الأربعاء يشهد طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار غدا

وفي بيان لها اليوم، ذكرت «الأرصاد» خريطة سقوط الأمطار غدا، متوقعة تساقط أمطار متوسطة الشدة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظات: «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد».

بينما تشهد محافظات: «مطروح - الغربية - الشرقية - المنوفية» أمطارًا متوسطة الشدة قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، أما محافظات: «الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف» تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

وفيما يلي قائمة بدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف الأقاليم غدا الأربعاء:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.