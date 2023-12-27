حي غرب الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ، الذي يواجه عروس البحر الأبيض المتوسط هذه الأيام، والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار لتجنب حدوث أي أزمات مرورية.

رفع درجة الاستعداد

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الحي تعامل مع الجهات المختصة، وأهمها شركة الصرف الصحي، التي تستجيب فوريا لأي شكوى من تجمعات المياه، وذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

متابعة على مدار اليوم

وأكدت شعبان، متابعة أعمال شفط تجمعات المياه، ولا يوجد أي إعاقة للحركة المرورية على مدار اليوم، وجار متابعة الشوارع.