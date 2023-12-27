بدء تشغيل العيادات المسائية بمستشفى الصدر في كفر الشيخ

أعلن محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة كفر الشيخ، بدء تشغيل العيادات المسائية داخل مستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ، وذلك من الثانية مساءً حتى الثامنة كل يوم، ما عدا الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والمرضى بجميع التخصصات على مدار الأسبوع.

خدمات طبية متنوعة للمواطنين والمرضى

وأوضح «شقوير»، في بيان اليوم، أنّ مستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ يستقبل المرضى في جميع التخصصات من كشف، وأشعة، وأسنان، ومرضى الحساسية، وغيرها من التخصصات التي تخدم المواطنين، وسط تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة خلال عمل العيادات المسائية بالمستشفى، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على قطاع كبير من سكان المحافظة.

خدمة 300 ألف مواطن بمدينة كفر الشيخ

وتشغيل العيادات الطبية ضمن الفترة المسائية بمستشفى الصدر، يوفر الخدمات الطبية لنحو 300 ألف مواطن من سكان شرق وغرب المدينة، وقرى وعزب مركز كفر الشيخ المجاور لعاصمة الإقليم، وذلك ضمن أعمال الخدمات الطبية المسائية، التي تعد نقلة نوعية كبيرة من قبل القطاع الطبي، في المحافظة كفر الشيخ.